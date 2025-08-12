Polizei Hamburg

POL-HH: 250812-3. Vermisstenfahndung nach 43-Jährigem aus Hamburg

Hamburg (ots)

Zeit: seit 12.08.2025, 10:00 Uhr

Ort: Hamburg-St. Georg, Lohmühlenstraße

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach dem 43-jährigen Andre Meints und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei verließ Herr Meints heute Morgen gegen ärztlichen Rat die Asklepios Klinik St. Georg, in der er wegen einer schweren, sturzbedingten Kopfverletzung behandelt worden war. Herr Meints ist orientierungslos und benötigt dringend ärztliche Hilfe.

Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden geführt haben, sucht die Polizei nun öffentlich nach dem wohnungslosen Vermissten, der wie folgt beschrieben wird:

- scheinbares Alter 45 Jahre - 180 cm groß - schlank - "westeuropäische" Erscheinung - kurze, braune Haare - zuletzt bekleidet mit einer kurzen, schwarzen Jogginghose, hellgrünem T-Shirt, schwarzer Sweatkapuzenjacke - trägt einen lilafarbenen Rucksack bei sich

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Mitte (LKA 111) führt die Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort von Herrn Meints geben können, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Vermissten sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

