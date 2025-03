Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von zwei Pedelecs

Am Freitagabend, den 28.03.2025, wurden in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 22:30 Uhr zwei Pedelecs der Marke Advanced entwendet, die vor einer Gaststätte in der Juttastraße in Vechta angeschlossen abgestellt waren. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta unter 04441/943-0 zu melden.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, den 29.03.2025, befuhr gegen 12:15 Uhr ein 47-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw den Lattweg in Vechta, obwohl er nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen ist. Seine Fahrerlaubnis ist ihm im Jahre zuvor mit rechtskräftiger Entscheidung entzogen worden.

Vechta - Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz

Am Samstag, den 29.03.2025, befuhr gegen 11:10 Uhr ein 29-Jähriger aus Lohne mit seinem Pkw die Franz-Vorwerk-Straße in Vechta, obwohl der Pkw nicht mehr über einen gültigen Haftpflichtversicherungsschutz verfügte. Gegen den Lohner wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und ihm die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 29.03.2025, ist es in der Zeit von 12:30 Uhr bis 13:15 Uhr in der Falkenrotter Straße in Vechta auf dem dortigen Parkplatz des Famila-Marktes zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten VW Transporter und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Bakum (Lüsche) - Einbruch in Tierklinik: Polizei sucht Zeugen

In der Zeit zwischen Samstagmittag, den 29.03.2025, und Sonntagmorgen, den 30.03.2025, kam es zu einem Einbruch in eine Tierklinik in der Essener Straße in Lüsche. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt ins Gebäude und erbeuteten Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen, die zur oben genannten Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter folgender Rufnummer entgegen: 04441/943-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell