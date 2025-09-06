PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl

Hamm (Sieg) (ots)

Am Freitag, 05.09.2025, kam es zwischen 14.00 Uhr und 22.00 Uhr in Hamm (Sieg) zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter von einem Pkw Renault beide amtlichen Kennzeichen (Zulassungsbezirk Altenkirchen). Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf dem Parkplatz eines Unternehmens in der Industriestraße abgestellt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

