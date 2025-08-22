PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Diebe verschreckt +++ Reifen beschädigt +++ Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Hofheim (ots)

1. Diebe verschreckt,

Flörsheim, Gartenstraße, Freitag, 22.08.2025, 02:40 Uhr

(ro)Ein Anwohner hat in der Nacht zum Freitag Diebe in Flörsheim verschreckt. Gegen 02:40 Uhr meldete der Mann der Polizei, dass in der Gartenstraße wohl Personen unterwegs seien, die sich an Autos zu schaffen machen würden. Die eilig entsandten Streifen fanden einen schwarzen Opel Mokka vor, bei dem eine Tür offenstand. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich zuvor zwei unbekannte Männer an dem Fahrzeug zu schaffen gemacht und auf bislang unbekannte Art und Weise die Tür geöffnet, bevor sie sich entdeckt fühlten, von ihrem Vorhaben abließen und eilig aus dem Staub machten. Eine nähere Beschreibung zu den beiden Tätern liegt nicht vor. Sollten Sie in diesem Fall Hinweise geben können, setzen Sie sich bitte mit der Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0 in Verbindung.

2. Reifen beschädigt,

Hattersheim, Schützenstraße, Donnerstag, 21.08.2025, 15:00 Uhr bis Freitag, 22.08.2025, 05:45 Uhr

(ro)Ein Unbekannter hat zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen Reifen an zwei geparkten Fahrzeugen in Hattersheim beschädigt. Ein weißer Peugeot Vivaro sowie ein weißer Toyota Yaris waren zwischen 15:00 Uhr und 05:45 Uhr in der Schützenstraße in Höhe der Hausnummer 1 abgestellt. In diesem Zeitraum wurde mit einem spitzen Gegenstand jeweils in die beiden rechten Reifen gestochen, vom Täter fehlt jede Spur. Die Polizeistation Hofheim nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt,

Kelkheim-Münster, Frankfurter Straße, Donnerstag, 21.08.2025, 18:15 Uhr

(ro)Am Donnerstagabend kam es in Kelkheim-Münster zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin verletzt wurde. Die 34-Jährige war gegen 18:15 Uhr auf ihrem Rennrad auf der Frankfurter Straße in Richtung der Straße "Am Kirchplatz" unterwegs. Ein 41 Jahre alter Fahrer eines Seat befuhr die Straße "Am Kirchplatz" und wollte nach links in die Frankfurter Straße einbiegen. Es kam zum Zusammenstoß, auch wenn bevorrechtigte Radfahrerin noch stark bremste und versuchte, nach rechts auszuweichen. Die 34-Jährge stürzte und musste von einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell