PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: 23-Jähriger wird zweimal handgreiflich +++ Heuballen angezündet - Tatverdächtiger festgenommen +++ Vor dem Wohnhaus bedroht +++ Handtasche aus Wohnung gestohlen +++ Diebstahl aus Fahrzeug

Hofheim (ots)

1. 23-Jähriger wird zweimal handgreiflich, Bad Soden a.T., Königsteiner Straße, Dienstag, 19.08.2025, 15:00 Uhr

(lr)Am Dienstagnachmittag kam es in Bad Soden in der Königsteiner Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Gegen 15:00 Uhr schlug ein 23-Jährige einem anderen Mann die Kappe vom Kopf und erwischte ihn dabei am Gesicht. Zusätzlich beleidigte er ihn. Daraufhin versuchte ein Passant den Täter festzuhalten, welcher ihn aber dann mit einer abgebrochenen Glasflasche bedrohte. Zwar zog sich der Angreifer danach zurück, kam aber kurz darauf wieder und bewarf den Passanten mit Steinen. Die beiden Angegriffenen wurden leicht verletzt. Die herbeigerufenen Beamten nahmen den 23-Jährigen mit zur Dienststelle. Dort stellte sich heraus, dass noch ein Haftbefehl gegen ihn vorlag, weshalb er im Anschluss einer Haftanstalt zugeführt wurde. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

2. Heuballen angezündet - Tatverdächtiger festgenommen, Eschborn, Fasanenweg, Dienstag, 19.08.2025, 19:10 Uhr

(ro)Am Dienstagabend hat die Polizei einen Jungen festgenommen, der zuvor Heuballen im Bereich Eschborn angezündet haben soll. Der Feuerwehr und Polizei wurden gegen 19:10 Uhr brennende Heuballen nahe des Fasanenwegs gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Streifenbeamte konnten in Tatortnähe einen 14-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Der Junge wurde nach den polizeilichen Maßnahmen an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

3. Vor dem Wohnhaus bedroht,

Eschborn, Birkenstraße, Dienstag, 19.08.2025, 00:20 Uhr

(ro)Ein Mann ist in der Nacht auf Dienstag von Unbekannten vor seiner Wohnung in Eschborn bedroht worden. Der 24-Jährige erstattete Anzeige, da er kurz nach Mitternacht in der Birkenstraße von zwei Unbekannten bedroht worden sei. Hierbei sollen die Männer ihm einen Holzschläger sowie ein Messer vorgehalten haben, bevor sie verschwanden. Die Hintergründe der Tat sind auch Gegenstand der Ermittlungen. Einer soll lockige Haare gehabt haben, sein Begleiter hatte die Haare zum Zopf gebunden. Hinweise nimmt die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

4. Handtasche aus Wohnung gestohlen,

Hattersheim, Im Mühlenviertel, Dienstag, 19.08.2025, 17:10 Uhr

(ro)Unbekannte haben in Hattersheim einer Seniorin die Handtasche aus der Wohnung gestohlen. Mehrere Männer klingelten am Nachmittag bei der Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Im Mühlenviertel" und verwickelten sie geschickt in ein Gespräch und gelangten so in die Wohnung. Im Verlauf des Gesprächs entwendeten die Trickdiebe die Handtasche der Frau und machten sich anschließend damit aus dem Staub. Dies fiel erst gegen 17:10 Uhr später auf, eine genaue Beschreibung der Männer liegt nicht vor. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Vorfall zusammenhängen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung.

5. Diebstahl aus Fahrzeug,

Schwalbach a.T., Adlerstraße, Dienstag, 19.08.2025, 01:00 Uhr

(lr)In der Nacht von Montag auf Dienstag hatten Diebe ein Auto in der Schwalbacher Adlerstraße im Visier. Die Täter verschafften sich nach ersten Erkenntnissen gegen 01:00 Uhr Zugang zum Auto und entwendeten Wertgegenstände und Dokumente aus dem Inneren, bevor sie unerkannt flüchteten. Es soll sich bei den Tätern um zwei Männer handeln, eine nähere Beschreibung liegt nicht vor.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der (06196) 2073-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell