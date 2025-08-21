PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Westhessen

Hofheim (ots)

Festnahme von überregional agierendem Betrüger, Main-Taunus-Kreis, Juli/August 2025

In den vergangenen Monaten kam es zu mehreren Trickdiebstählen und -betrügereien im Rhein-Main-Gebiet, denen ältere Menschen zum Opfer fielen.

Ein 40-jähriger rumänischer Staatsangehöriger konnte nun in Offenbach festgenommen werden und befindet sich in Untersuchungshaft.

Der Tatverdächtige soll sich in mehreren Fällen unter einem Vorwand Zugang zu Wohnungen älterer Menschen verschafft haben. Während diese abgelenkt waren, soll der Beschuldigte Wertsachen wie Bargeld, Geldbörsen und Bezahlkarten entwendet und anschließend die Karten für Bargeldabhebungen und Einkäufe genutzt haben.

Die Zusammenarbeit des Betrugskommissariats der Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis mit Experten des Hessischen Landeskriminalamtes führte zur Identifizierung des Tatverdächtigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main erließ das Amtsgericht Frankfurt am Main einen Untersuchungshaftbefehl, der im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen von Zivilkräften des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main kurz darauf in Offenbach vollstreckt werden konnte.

Der 40-Jährige muss sich nun wegen einer Vielzahl von Straftaten verantworten.

