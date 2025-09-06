Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheit im Verkehr - Fahrzeugführer mit 1,91 Promille

Betzdorf (ots)

Zeuge meldete am 06.09.2025 um 18:15 Uhr einen PKW welcher in starken Schlangenlinien im Stadtbereich von Betzdorf geführt wird. Das Fahrzeug fahre immer wieder über die Fahrbahnmarkierungen und werde insgesamt sehr unsicher/auffällig geführt. Im Rahmen der anschließenden anlassbezogenen Verkehrskontrolle konnten beim 36 jährigen Fahrzeugführer Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille.

Nach erfolgter Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus Kirchen (Sieg) wurde der Beschuldigte aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell