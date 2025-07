POL-MFR: (769) Frau fand explosionsgefährlichen Gegenstand und brachte ihn zur Polizeidienststelle

Nürnberg (ots) - Am Samstagvormittag (26.07.2025) stieß ein ein bislang unbekannter Pkw beim Abbiegen in die Thomas-Mann-Straße gegen einen Radfahrer. Im Anschluss fuhr er davon. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht Zeugen. Der bislang Unbekannte bog mit seinem schwarzen VW gegen 10:10 Uhr vom Zuckmayerweg in die Thomas-Mann-Straße ein. Hierbei übersah er offenbar ...

mehr