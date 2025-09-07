PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt

Vettelschoß (ots)

Samstagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei Linz den Fahrzeugführer eines PKW, nachdem dieser zuvor durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet wurde, wie er ständig in Schlangenlinien durch die Ortschaften Hallerbach und Vettelschoß über die K25 fuhr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Trunkenheit, sodass dem 53-jährigen aus Vettelschoß anschließend eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

