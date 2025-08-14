PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Täterfestnahme nach Fahrraddiebstahl

Neuwied (ots)

Am 14.08.2025 gegen 02:30 Uhr meldet eine aufmerksame Anwohnerin aus der Straße Am Tulpengarten in Neuwied, dass sie soeben einen Mann dabei beobachtet habe, wie dieser ein Fahrrad entwendet. Sie gibt an, dass sie aufgrund der wahrgenommenen Geräusche davon ausgeht, dass der Täter eine elektrische Säge für die Entfernung des Schlosses benutzt hat. Eventuell sei auch ein zweiter Mann dabei gewesen. Kurze Zeit später können durch eine Streife zwei Männer auf Fahrrädern in der Blücherstraße hinter der Firma Winkler & Dünnebier festgestellt werden. Die Männer flüchten bei Erkennen der Polizei über den Zaun der Firma auf dortiges Firmengelände. Die beiden Fahrräder lassen sie zurück. Diese werden durch die Polizei sichergestellt. Auf dem Firmengelände fliehen die Männer durch dortige Lagerhallen. Später können sie an der Kreuzung vom Sohler Weg zur Blücherstraße wieder gesichtet werden. Der eine Täter flieht wieder auf angrenzendes Firmengelände und kann durch eine Polizeibeamtin verfolgt und festgenommen werden. Der 34jährige Mann aus dem Westerwald äußerte sich nicht zu der Tat. Eines der gestohlenen Fahrräder konnte bereits seinem Besitzer zugeordnet werden. Der Besitzer des zweiten entwendeten Rades wird gebeten sich bei der Polizei in Neuwied zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
02631-8780
pineuwied@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

