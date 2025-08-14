POL-PDKO: Zeugen gesucht - Raub im Wingertsbergpark

Koblenz (ots) - Am 13.08.2025 kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Unfall auf der B49 in Fahrtrichtung Montabaur. Ein Fahrzeug geriet in einer leichten Rechtskurve nach links und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Hier wurde er nach rechts abgewiesen und kollidierte mit der Außenschutzplanke und zum Schluss geriet er nochmals gegen die Mittelschutzplanke. Das Fahrzeug erlitt massive Schäden an der Fahrzeugfront. Es lag ...

