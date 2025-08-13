PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht auf der B49

Koblenz (ots)

Am 13.08.2025 kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Unfall auf der B49 in Fahrtrichtung Montabaur. Ein Fahrzeug geriet in einer leichten Rechtskurve nach links und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Hier wurde er nach rechts abgewiesen und kollidierte mit der Außenschutzplanke und zum Schluss geriet er nochmals gegen die Mittelschutzplanke. Das Fahrzeug erlitt massive Schäden an der Fahrzeugfront. Es lag ein größeres Trümmerfeld auf der Straße. Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen hellblauen KIA handelt. Weitere Hinweise gibt es nicht.

Sollten sie Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer haben, melden sie sich bitte bei der Polizei Lahnstein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein
Nordallee 3
56112 Lahnstein

Telefon: 02621-913-0
E-Mail: pilahnstein@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

