Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Andernach - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Andernach (ots)

Am Dienstag, den 12.08.2025 um 17:52 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Abfahrt der B9 bei Andernach-Namedy. Ein 72-jähriger Fahrzeugführer befand sich auf der L117 von Andernach kommend und beabsichtigte in die Schlossstraße Andernach-Namedy abzubiegen. Hierbei beachtete der Fahrzeugführer den entgegenkommenden Verkehr nicht und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. In beiden Fahrzeugen befand sich lediglich der Fahrzeugführer.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Weiterhin waren diese nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Fahrzeugführer des von der B9 kommenden Fahrzeuges, wurde leicht verletzt und zur medizinischen Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Abfahrt der B9 bei Andernach-Namedy für etwa eine Stunde gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach
T. Stjepanovic, POK
Telefon: 02632-9210

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

