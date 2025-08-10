PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der PI Simmern vom 08.08.-10.08.2025

Simmern / Hunsrück (ots)

Freitag, 08.08.2025

Simmern - Einbruch in das Naturfreibad

Wie am Freitagnachmittag bekannt wurde, drangen unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag, 07.08.2025 auf Freitag 08.08.2025 auf das Gelände des Naturfreibades in Simmern ein. Das Fenster des dortigen Kassenhäuschens wurde aufgebrochen und es wurde Bargeld aus der Kasse entwendet. Wer Hinweise oder sachdienliche Angaben zur Tat oder zu dem / den unbekannten Täter/n machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Simmern zu melden.

Sohren - Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 08.08.2025 gegen 20:05 Uhr wurde ein PKW mit einer 27-jährigen Fahrzeugführerin einer Kontrolle unterzogen. Bei der Verkehrskontrolle konnten Ausfallerscheinungen bei der Fahrerin festgestellt werden, welche auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel hindeuteten. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv. Der Betroffenen wurden im Nachgang eine Blutprobe entnommen.

Samstag, 09.08.2025

Rheinböllen - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am Samstagmorgen gegen 06:00 Uhr wurde der Polizei ein Fahrzeugführer gemeldet, welcher betrunken beim ARAL Autohof in Rheinböllen vorgefahren war und wieder weiterfahren wollte. Der Fahrzeugführer konnte bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,07 Promille. Der Fahrer hatte keinen Führerschein. Dem 29-jährigen Fahrzeugführer wurde im Nachgang eine Blutprobe entnommen.

Rödelhausen - Brand

Am Samstagmittag kam es in Rödelhausen aus bislang ungeklärter Ursache gegen 12:55 Uhr zu dem Brand eines Schuppens. Der Schuppen befindet sich unmittelbar an ein Wohnhaus angrenzend. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus durch ihr schnelles Eingreifen verhindern und das Feuer zügig löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Simmern
Bingener Straße 14
55469 Simmern / Hunsrück
06761/921-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 09.08.2025 – 12:16

    POL-PDKO: Gefährlicher Überholmanöver auf der B327

    Waldesch (ots) - Am Donnerstag, 07.08.2025 kam es gegen 13.45 Uhr auf der B327 (Hunsrückhöhenstraße) zu einem gefährlichen Überholmänover. Der noch unbekannte Fahrzeugführer eines grauen BMW Active Tourer mit Dachkoffer und Münchner Kennzeichen befuhr die B327 aus Richtung der A61 in Richtung Ortslage Waldesch. Etwa einen Kilometer vor der Ortslage Waldesch überholte der Beschuldigte im einspurigen Bereich einen ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 14:19

    POL-PDKO: Fahrgast in Bus verletzt - Zeugenaufruf

    Urbar (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 08:30 Uhr, befuhr ein Linienbus die Hauptstraße, in Richtung Vallendar. An einer Engstelle musste der Bus wegen einem entgegenkommenden Pkw stark abbremsen. Eine im Bus befindliche 59-jährige Frau kam hierbei zu Fall und verletzte sich. Die Frau wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Zu einem Sachschaden kam es nicht. Der entgegenkommende Pkw ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 14:59

    POL-PDKO: Einbrüche in der Frühmesserstraße

    Lahnstein (ots) - Am Mittwoch, 06.08. und am Donnerstag, 07.08. kam es in zwei Fällen zu Einbrüchen in Wohnungen in der Frühmesserstraße in Lahnstein. Am Mittwoch stiegen der oder die bislang unbekannten Täter durch ein Kellerfenster in ein Mehrfamilienhaus ein und hebelten dann eine Wohnungstür auf. Die Wohnung wurde durchwühlt und Bargeld und eine EC-Karte entwendet. Mit der entwendeten EC-Karte wurde dann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren