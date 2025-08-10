Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der PI Simmern vom 08.08.-10.08.2025

Simmern / Hunsrück (ots)

Freitag, 08.08.2025

Simmern - Einbruch in das Naturfreibad

Wie am Freitagnachmittag bekannt wurde, drangen unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag, 07.08.2025 auf Freitag 08.08.2025 auf das Gelände des Naturfreibades in Simmern ein. Das Fenster des dortigen Kassenhäuschens wurde aufgebrochen und es wurde Bargeld aus der Kasse entwendet. Wer Hinweise oder sachdienliche Angaben zur Tat oder zu dem / den unbekannten Täter/n machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Simmern zu melden.

Sohren - Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 08.08.2025 gegen 20:05 Uhr wurde ein PKW mit einer 27-jährigen Fahrzeugführerin einer Kontrolle unterzogen. Bei der Verkehrskontrolle konnten Ausfallerscheinungen bei der Fahrerin festgestellt werden, welche auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel hindeuteten. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv. Der Betroffenen wurden im Nachgang eine Blutprobe entnommen.

Samstag, 09.08.2025

Rheinböllen - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am Samstagmorgen gegen 06:00 Uhr wurde der Polizei ein Fahrzeugführer gemeldet, welcher betrunken beim ARAL Autohof in Rheinböllen vorgefahren war und wieder weiterfahren wollte. Der Fahrzeugführer konnte bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,07 Promille. Der Fahrer hatte keinen Führerschein. Dem 29-jährigen Fahrzeugführer wurde im Nachgang eine Blutprobe entnommen.

Rödelhausen - Brand

Am Samstagmittag kam es in Rödelhausen aus bislang ungeklärter Ursache gegen 12:55 Uhr zu dem Brand eines Schuppens. Der Schuppen befindet sich unmittelbar an ein Wohnhaus angrenzend. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus durch ihr schnelles Eingreifen verhindern und das Feuer zügig löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell