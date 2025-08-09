PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Gefährlicher Überholmanöver auf der B327

Waldesch (ots)

Am Donnerstag, 07.08.2025 kam es gegen 13.45 Uhr auf der B327 (Hunsrückhöhenstraße) zu einem gefährlichen Überholmänover. Der noch unbekannte Fahrzeugführer eines grauen BMW Active Tourer mit Dachkoffer und Münchner Kennzeichen befuhr die B327 aus Richtung der A61 in Richtung Ortslage Waldesch. Etwa einen Kilometer vor der Ortslage Waldesch überholte der Beschuldigte im einspurigen Bereich einen in gleicher Richtung fahrenden PKW trotz durchgezogener Linie. Hierbei befuhr der Beschuldigte die Fahrspur des entgegenkommenden PKW. Der entgegenkommende PKW konnte glücklicherweise auf die Rechte der zwei Fahrspuren in Richtung A61 ausweichen und so eine Kollision vermeiden.

Wir bitten Zeugen des Vorfalles sich bei der Polizeiinspektion Boppard unter der Telefonnummer 06742-8090 oder per E-Mail piboppard@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Boppard
Telefon:06742-8090
E-Mail: piboppard@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

