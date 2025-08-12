PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht

Andernach (ots)

Am Montag den 11.08.2025 gegen 14:25 Uhr ereignete sich in der Straße "Auf'm Kickel" in Andernach ein Verkehrsunfall bei dem eine 20-jährige aus dem Kreis Olpe leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend in Richtung "Trevererstraße", ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Gesucht wird nach Angaben der Geschädigten nach einem schwarzen Mercedes Kombi, älteren Baujahrs. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizei Andernach (Tel. 02632 9210) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach

Telefon: 02632-9210

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

  • 10.08.2025 – 09:46

    POL-PDKO: Wochenendpressebericht der PI Simmern vom 08.08.-10.08.2025

    Simmern / Hunsrück (ots) - Freitag, 08.08.2025 Simmern - Einbruch in das Naturfreibad Wie am Freitagnachmittag bekannt wurde, drangen unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag, 07.08.2025 auf Freitag 08.08.2025 auf das Gelände des Naturfreibades in Simmern ein. Das Fenster des dortigen Kassenhäuschens wurde aufgebrochen und es wurde Bargeld aus der Kasse ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 12:16

    POL-PDKO: Gefährlicher Überholmanöver auf der B327

    Waldesch (ots) - Am Donnerstag, 07.08.2025 kam es gegen 13.45 Uhr auf der B327 (Hunsrückhöhenstraße) zu einem gefährlichen Überholmänover. Der noch unbekannte Fahrzeugführer eines grauen BMW Active Tourer mit Dachkoffer und Münchner Kennzeichen befuhr die B327 aus Richtung der A61 in Richtung Ortslage Waldesch. Etwa einen Kilometer vor der Ortslage Waldesch überholte der Beschuldigte im einspurigen Bereich einen ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 14:19

    POL-PDKO: Fahrgast in Bus verletzt - Zeugenaufruf

    Urbar (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 08:30 Uhr, befuhr ein Linienbus die Hauptstraße, in Richtung Vallendar. An einer Engstelle musste der Bus wegen einem entgegenkommenden Pkw stark abbremsen. Eine im Bus befindliche 59-jährige Frau kam hierbei zu Fall und verletzte sich. Die Frau wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Zu einem Sachschaden kam es nicht. Der entgegenkommende Pkw ...

    mehr
