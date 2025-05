Polizei Bochum

POL-BO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Bochum - Nachtrag zum versuchten Tötungsdelikt in Witten

Witten (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6026721) kam es am 6. Mai in Witten an der Bahnhofstraße zu einem versuchten Tötungsdelikt. In diesem Zusammenhang wurde unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bochum eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Bochum eingesetzt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten intensiven Ermittlungen konnte bisher folgender Hintergrund ermittelt werden:

Der 44-jährige Wittener und die 36-jährige Frau aus Herne kommen beide aus Syrien und leben mittlerweile getrennt.

Am Tattag war die Geschädigte in Witten zu Besuch und es kam nach bisherigem Stand dazu, dass der Tatverdächtige mit einem oder mehreren Gegenständen, ggf. auch einer Schere, auf Geschädigte eingestochen haben soll.

Die Hernerin erlitt dadurch lebensbedrohliche Verletzungen. Ihr Zustand konnte durch die Ärzte im Krankenhaus weitestgehend stabilisiert werden. Sie wird jedoch weiterhin intensivmedizinisch versorgt.

Die Staatsanwaltschaft Bochum (Staatsanwalt Maibaum) hat beim zuständigen Gericht in Witten einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes beantragt.

Die weiteren Ermittlungsmaßnahmen der Mordkommission dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell