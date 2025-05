Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Grenzübergang in Reitzenhain

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am 13. Mai 2025 um 08.45 Uhr wurde eine 26jährige Bulgarin am Grenzübergang in Reitzenhain zur Einreisekontrolle vorstellig. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz führten eine fahndungsmäßige Überprüfung durch. Gegen die Frau lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hagen wegen Diebstahls vor, sie wurde in die JVA Chemnitz eingeliefert.

Um 14:55 Uhr wurde ebenfalls ein bulgarischer Staatsangehöriger kontrolliert. Bei dem 39 Jahre alten Mann lag ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Halle wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor. Die geforderte Geldstrafe von über 500 EUR konnte er aufbringen und seine Reise fortsetzen.

Eine tschechische Staatsangehörige wurde um 15:20 Uhr zur Einreisekontrolle am Grenzübergang in Reitzenhain vorstellig. Auch hier führten die Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz eine fahndungsmäßige Überprüfung durch. Gegen die Frau lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Chemnitz wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort vor. Die 36jährige Tschechin konnte die geforderte Geldstrafe von über 400 EUR nicht aufbringen und wurde in die JVA Chemnitz gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell