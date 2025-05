Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Mutmaßliche Taschendiebe ohne Fahrschein unterwegs

Chemnitz (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz wurde am 11.05.2025 gegen 13:15 Uhr durch die Zugbegleiterin des Regionalexpress von Dresden nach Chemnitz informiert, dass im Zug drei Personen ohne Ticket seien und bat die Bundespolizei um Unterstützung bei der Identitätsfeststellung.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten daraufhin bei Eintreffen des Zuges am Chemnitzer Hauptbahnhof die drei Personen. Dabei handelte es sich um zwei libysche (18 und 23 Jahre) und einen algerischen Staatsangehörigen (24 Jahre). Alle drei Personen konnten kein gültiges Ticket vorzeigen. Alle Personen wurden zur weiteren Bearbeitung in die Diensträume am Chemnitzer Hauptbahnhof verbracht. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass alle drei Personen bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten (u.a. Taschendiebstahl) polizeilich in Erscheinung getreten sind. Gegen den 23-jährigen Libyer lag zudem eine Ausschreibung zur Festnahme aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls des Amtsgerichtes Hamburg wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. Er wurde in die JVA eingeliefert. Die beiden anderen Personen konnten die Diensträume nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verlassen.

Im weiteren Verlauf meldete sich erneut die Zugbegleiterin und übergab eine Umhängetasche, welche sie im dem genannten Regionalexpress aufgefunden hatte. In dieser befanden sich neun Smartphones. Zeitnah informierte das Polizeirevier Dresden-Nord darüber, dass durch einen Geschädigten der Diebstahl seines Handys angezeigt wurde und er dieses im Bereich Chemnitz-Hauptbahnhof geortet hat. Nach Rücksprache mit dem Geschädigten konnte das betreffende Smartphone in der Umhängetasche als Diebesgut identifiziert und sichergestellt werden. Es ist aktuell davon auszugehen, dass es sich bei den anderen acht Smartphones ebenfalls um Diebesgut handelt. Eine Täterschaft der o.a. drei Personen kann aktuell nicht ausgeschlossen werden und ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen.

