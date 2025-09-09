Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Verfolgungsfahrt mit dunklem BMW
Bad Hönningen (ots)
Am Montagabend (08.09.2025),gegen 23:00 Uhr, beabsichtigte eine Streifenbesatzung der Polizei Linz, einen dunklen BMW auf der B42, in Höhe der Ortslage Dattenberg, einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Das Fahrzeug flüchtete mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Neuwied. Die Verfolgung erstreckte sich über die gesamte B42, bis in Höhe der Ortslage Bad Hönningen, wo schlussendlich der Sichtkontakt zum verfolgten Fahrzeug verloren wurde. Das Fahrzeug konnte im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden.
Mögliche Zeugen der Verfolgungsfahrt werden gebeten sich bei der Polizei Linz unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden.
