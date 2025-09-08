POL-PDNR: Ausgesetzter Hund im Wiesental Altenkirchen

Dattenberg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der Kirmes in Dattenberg, durch 2 bislang unbekannte Täter, zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 18-jährigen aus Linz in deren Verlauf der Geschädigte bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt wurde. Der 18-jährige befand sich mit seiner Freundin zur Tatzeit, gegen 02:15h, auf dem Schotterplatz ...

