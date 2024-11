Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: Erneuter Brand in einem Betrieb in Lage-Kachtenhausen.

Lage (ots)

Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr Lage erneut zu einem Betrieb in Lage-Kachtenhausen gerufen, an dem bereits am Samstag ein Brand in einem Holzhackschnitzelhaufen bekämpft worden war. Unter dem Stichwort "Feuer 2: Brennt im Holzhaufen" wurden die Einheiten Kachtenhausen und Pottenhausen gegen 6:15 Uhr alarmiert.

Am Einsatzort stellten die Feuerwehrkräfte fest, dass ein weiterer Holzhackschnitzelhaufen mit einem Volumen von rund 1000 Kubikmetern in Brand geraten war. Wie beim ersten Einsatz unterstützte der Betreiber die Löscharbeiten, indem der Haufen mit schwerem Gerät auseinandergezogen wurde. Die Feuerwehr setzte drei C-Rohre ein, um den Brand zu bekämpfen.

Aufgrund der langen Einsatzdauer wurden zusätzlich die Einheiten Lage und Heiden zur Unterstützung angefordert. Der Einsatz konnte nach etwa 8 Stunden erfolgreich beendet werden.

