Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Nachtrag zur Pressemeldung vom 08.09.2025
Ausgesetzter Hund im Wiesental Altenkirchen
Altenkirchen (ots)
Aufgrund zahlreicher Zeugenhinweise konnte der verantwortliche Hundehalter zwischenzeitlich ermittelt werden. Ein entsprechendes Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurde eingeleitet.
