POL-PDNR: Nachtrag zur Pressemeldung vom 08.09.2025
Ausgesetzter Hund im Wiesental Altenkirchen

Altenkirchen (ots)

Aufgrund zahlreicher Zeugenhinweise konnte der verantwortliche Hundehalter zwischenzeitlich ermittelt werden. Ein entsprechendes Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

