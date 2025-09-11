PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchdiebstahl in Lagerplatz
Industriegelände

Daaden (ots)

Bereits am 22.08.2025 informierte ein Zeuge die Polizeiinspektion Betzdorf gegen 14:00 Uhr über zwei Personen mit Hund, welche sich unberechtigt auf einem Lagerplatz in der Straße "Am Gewerbegebiet" aufhalten würden. Eine Streife der PI Betzdorf konnte eine 38-jährige Frau und den Hund antreffen, während sich die männliche Person bereits von der Örtlichkeit entfernt hatte. Die männliche Person soll sich mit einem schwarzen Audi A5 entfernt haben. Da am Zugangstor ein Vorhängeschloss aufgebrochen wurde, ermittelt die Polizei Betzdorf wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung, und fragt, wer Angaben zu dem Sachverhalt, insbesondere Personen und Fahrzeugen an oder auf dem Gelände, machen kann.

Der Polizeibezirksdienst Daaden der Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02743 929-120 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 11:03

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B256

    Bonefeld (ots) - Am Abend des 09.09.2025 kam es um kurz nach 18:00 Uhr auf der B256 zwischen Straßenhaus und Bonefeld zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Die Verkehrsunfallverursacherin befuhr die B256 in Fahrtrichtung Bonefeld als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrspur des Gegenverkehrs geriet. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden PKW. An beiden Fahrzeugen entstand ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 10:14

    POL-PDNR: Feststeckender LKW blockiert Umfahrungsstrecke der Großbaustelle B 62

    Mudersbach (ots) - Aktuell kommt im im Bereich Mudersbach OT Niederschelderhütte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen aufgrund eines feststeckenden LKWs. Im Bereich Adolfstraße / Weiherstraße hat sich ein mit einem viele Tonnen schweren Betonteil beladener Lastkraftwagen festgefahren, und blockiert somit die von vielen Verkehrsteilnehmenden genutzte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren