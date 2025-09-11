Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchdiebstahl in Lagerplatz

Industriegelände

Daaden (ots)

Bereits am 22.08.2025 informierte ein Zeuge die Polizeiinspektion Betzdorf gegen 14:00 Uhr über zwei Personen mit Hund, welche sich unberechtigt auf einem Lagerplatz in der Straße "Am Gewerbegebiet" aufhalten würden. Eine Streife der PI Betzdorf konnte eine 38-jährige Frau und den Hund antreffen, während sich die männliche Person bereits von der Örtlichkeit entfernt hatte. Die männliche Person soll sich mit einem schwarzen Audi A5 entfernt haben. Da am Zugangstor ein Vorhängeschloss aufgebrochen wurde, ermittelt die Polizei Betzdorf wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung, und fragt, wer Angaben zu dem Sachverhalt, insbesondere Personen und Fahrzeugen an oder auf dem Gelände, machen kann.

Der Polizeibezirksdienst Daaden der Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02743 929-120 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell