PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Polizei ermittelt nach Einbrüchen in ein Wohnhaus und einen Wohnwagen sowie nach einer Sachbeschädigung

Puderbach (ots)

Seit dem Abend des 10.09.2025 kam es in der Ortslage Puderbach zu mehreren Straftaten durch bislang unbekannte Täter. Ob in allen Fällen ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Fenster der Kindertagestätte "Am Mauseberg". Die unbekannte Täterschaft versuchte mittels eines Kantholzes sowie eines Blumentopfes das Fenster einzuwerfen. Dies misslang jedoch und es wurden nur die äußeren Scheiben des mehrfachverglasten Fensters zerstört.

Kurz zuvor wurden die Beamten zu einem Einbruch in einen Wohnwagen gerufen. Hier stellte der Eigentümer am Morgen des 11.09.2025 eine schlafende männliche Person in seinem Wohnanhänger fest. Als der Eigentümer den Mann weckte schubste dieser den Eigentümer zur Seite und flüchtete fußläufig in Richtung Urbach. Zuvor verschaffe sich der Täter Zutritt zum Wohnwagen durch Aufhebeln eines Seitenfensters. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 50 Jahre alt, lichtes, braunes Haar mit auffälligen "Geheimratsecken", Drei-Tage-Bart, schwarze Cargohose mit blauem Pullover.

Am Donnerstagnachmittag wurden die Beamten sodann erneut nach Puderbach gerufen. In dem Zeitraum von 09:00 - 13:00 Uhr gelangten unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Haustüre in ein Wohnhaus in der Höhenstraße. Sowohl das Erd- als auch das Obergeschoss wurden deliktstypisch durchsucht, ehe die Täter das Gebäude unbemerkt verließen.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 08:20

    POL-PDNR: Kind läuft gegen Schulbus

    Gebhardshain (ots) - Am 11.09.2025 kam es gegen 08:00 Uhr in der Steinebacher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 12-jährigen und einem Schulbus, bei welchem der Junge leicht verletzt wurde. Nach dem Stand der Ermittlungen ging der 12-jährige zunächst auf dem Gehweg, und betrat dann aufgrund einer Baustelle unachtsam die Fahrbahn, auf welcher ein 27-jähriger gerade mit seinem Schulbus unterwegs war. Das ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 09:45

    POL-PDNR: Einbruchdiebstahl in Lagerplatz / Industriegelände

    Daaden (ots) - Bereits am 22.08.2025 informierte ein Zeuge die Polizeiinspektion Betzdorf gegen 14:00 Uhr über zwei Personen mit Hund, welche sich unberechtigt auf einem Lagerplatz in der Straße "Am Gewerbegebiet" aufhalten würden. Eine Streife der PI Betzdorf konnte eine 38-jährige Frau und den Hund antreffen, während sich die männliche Person bereits von der Örtlichkeit entfernt hatte. Die männliche Person soll ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren