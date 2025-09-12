Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Polizei ermittelt nach Einbrüchen in ein Wohnhaus und einen Wohnwagen sowie nach einer Sachbeschädigung

Puderbach (ots)

Seit dem Abend des 10.09.2025 kam es in der Ortslage Puderbach zu mehreren Straftaten durch bislang unbekannte Täter. Ob in allen Fällen ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Fenster der Kindertagestätte "Am Mauseberg". Die unbekannte Täterschaft versuchte mittels eines Kantholzes sowie eines Blumentopfes das Fenster einzuwerfen. Dies misslang jedoch und es wurden nur die äußeren Scheiben des mehrfachverglasten Fensters zerstört.

Kurz zuvor wurden die Beamten zu einem Einbruch in einen Wohnwagen gerufen. Hier stellte der Eigentümer am Morgen des 11.09.2025 eine schlafende männliche Person in seinem Wohnanhänger fest. Als der Eigentümer den Mann weckte schubste dieser den Eigentümer zur Seite und flüchtete fußläufig in Richtung Urbach. Zuvor verschaffe sich der Täter Zutritt zum Wohnwagen durch Aufhebeln eines Seitenfensters. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 50 Jahre alt, lichtes, braunes Haar mit auffälligen "Geheimratsecken", Drei-Tage-Bart, schwarze Cargohose mit blauem Pullover.

Am Donnerstagnachmittag wurden die Beamten sodann erneut nach Puderbach gerufen. In dem Zeitraum von 09:00 - 13:00 Uhr gelangten unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Haustüre in ein Wohnhaus in der Höhenstraße. Sowohl das Erd- als auch das Obergeschoss wurden deliktstypisch durchsucht, ehe die Täter das Gebäude unbemerkt verließen.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell