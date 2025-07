Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, B70, Verkehrsunfall, Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Steinfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Neuenkirchen auf der B70 ist am Montagabend (28.07.25) gegen 18.00 Uhr ein 20-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann aus Geestland fuhr mit seiner Honda in Richtung Rheine. Zur selben Zeit fuhr eine 47-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw Ford Tourneo aus Emsbüren ebenfalls in Richtung Rheine. Ca. 500m hinter der Ausfahrt St. Arnold musste diese verkehrsbedingt ihre Geschwindigkeit reduzieren. Dieses bemerkte der Motorradfahrer zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Er stürzte und verletzte sich lebensgefährlich. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Münster geflogen. Die Autofahrerin und weitere Fahrzeuginsassen wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei war im Einsatz. Die B70 zwischen den Anschlussstellen St. Arnold und Hauenhorst war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

