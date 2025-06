POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots) - Innenstadt - In der Nacht auf den heutigen Mittwoch (04.06.2025) entwendeten ein 34-jähriger und 46-jähriger Mann Fahrräder in der Schöpplerstraße. Gegen 00.00 Uhr beobachtete ein Nachbar die beiden Männer wie diese Fahrräder von einem Grundstück in einen Lieferwagen luden. Der Nachbar verständigte die Polizei. Die Polizeibeamten stoppten die beiden Männer noch vor Ort. Die Einsatzkräfte ...

