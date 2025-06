POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrraddiebe

Augsburg (ots) - Firnhaberau - Am gestrigen Dienstagnachmittag (03.06.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der St.-Lukas-Straße. Ein 10-jähriger Junge wurde leicht verletzt. Gegen 16.50 Uhr fuhr ein 62-järhiger Autofahrer entlang der St.-Lukas-Straße in Richtung Norden. Gleichzeitig bog der 10-Jährige mit seinem Fahrrad auf die Straße ein. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde der 10-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. ...

