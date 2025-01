POL-BO: Verkehrsunfall in Herne - Radfahrerin (85) schwer verletzt

Bochum (ots) - Mit umfangreichen Maßnahmen hat die Polizei am heutigen Samstag, 25. Januar, nach einem vermissten Mann aus einem Seniorenzentrum in Bochum gesucht. Der 82-Jährige konnte schließlich gegen 20 Uhr durch den erfolgreichen Einsatz eines Polizeihubschraubers in einem Grüngürtel in Bochum - Rosenberg unversehrt aufgefunden werden. Ein Rettungswagen ...

mehr