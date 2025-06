POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Belästigung

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Dienstagabend (03.06.2025) erpressten insgesamt fünf Personen einen 21-jährigen Mann in der Meringer Straße und forderten Bargeld. Vor einigen Tagen reparierte der 21-Jährige das Auto eines ebenfalls 21-jährigen Mannes. Da dieser jedoch offenbar mit der Reparatur des Autos unzufrieden war, kam es am gestrigen Abend zu einer ...

mehr