POL-ST: Mettingen, Diebstahl aus Bäckerei, Geldtaschen entwendet

Ochtrup (ots) - An der Gronauer Straße haben Diebe an einer Baustelle Kupfer- und Glasfaserkabel abgetrennt, an der Straße Gausebrink stahlen Unbekannte aus einem Rohbau Strom- und Kommunikationskabel. An der Gronauer Straße, nahe Turmstraße/Lessingstraße, stellte ein Geschädigter am Sonntagvormittag (27.07.25) gegen 11.00 Uhr fest, dass an einer unbewohnten ...

