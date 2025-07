Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Kabeldiebe, Ein Versuch und ein vollendeter Diebstahl

Ochtrup (ots)

An der Gronauer Straße haben Diebe an einer Baustelle Kupfer- und Glasfaserkabel abgetrennt, an der Straße Gausebrink stahlen Unbekannte aus einem Rohbau Strom- und Kommunikationskabel.

An der Gronauer Straße, nahe Turmstraße/Lessingstraße, stellte ein Geschädigter am Sonntagvormittag (27.07.25) gegen 11.00 Uhr fest, dass an einer unbewohnten Baustelle mehrere Kupfer- und Glasfaserkabel durchtrennt worden waren. Die Kabel konnten hinter einer Garage eines Nachbarhauses, sowie direkt an der Straße der Baustelle aufgefunden werden. Sie waren dort offenbar zur Abholung deponiert worden.

Möglicherweise wurden die unbekannten Täter gestört und sie flüchteten. Nähere Angaben zur Tatzeit liegen aktuell nicht vor. Zwischen Samstag (26.07.25), 14.00 Uhr und Sonntag, 20.20 Uhr stahlen Unbekannte aus einem Rohbau an der Straße Gausebrink, Höhe Schillerstraße, bereits verarbeitete Kabel für die Strom- und Telekommunikationsversorgung. Der Schaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben. Diese melden sich bitte bei der Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell