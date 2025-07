POL-ST: Ochtrup, Diebstähle aus Kfz, Zeugen gesucht

Lienen (ots) - Am Samstagnachmittag (26.07.) gegen 15.30 Uhr hat auf einem Feld an der Straße Am Bullerbach während der dortigen Arbeiten eine Ballenpresse in voller Ausdehnung gebrannt. Wie das Arbeitsgerät in Brand geriet, ist zurzeit unklar. Ein Verantwortlicher zog die Maschine auf eine benachbarte Wiese, um ein weiteres Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Die Feuerwehr Lienen konnte den Brand anschließend ...

