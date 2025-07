POL-ST: Ibbenbüren-Laggenbeck, Passanten bedroht, Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Lotte (ots) - Unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen (25.07.) in Büren einen Zigarettenautomaten im Einmündungsbereich Richard-Eberlein-Straße / Schlesische Straße gesprengt. Zeugen hörten gegen 01.50 Uhr einen lauten Knall. Sie sahen eine Person am Automaten stehen, eine weitere wartete an einer Hauseinfahrt in der Nähe. Beide Täter flüchteten anschließend in Richtung Strotheweg. Beute machten sie nach ...

