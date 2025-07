POL-ST: Laer, Bronzediebstähle auf Friedhof, Hinweise erbeten

Hörstel (ots) - In der Zeit von Donnerstag (24.07.), 17.00 Uhr, bis Freitag (25.07.), 05.30 Uhr haben unbekannte Täter an der Bahnhofstraße, Höhe Hausnummer 52, zwei Autos gewaltsam geöffnet. Bei einem VW Multivan wurde die vordere linke Seitenscheibe eingeschlagen, um in das Fahrzeug zu gelangen. Der Multivan wurde komplett durchwühlt. Was daraus gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. ...

mehr