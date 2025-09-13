PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Diebstahl aus Imbisswagen auf Linzer Winzerfest

Linz am Rhein (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (12.09.-13.09.2025) kam es zu einem Diebstahl aus einem Imbisswagen auf dem Winzerfest in Linz. Der unbekannte Täter nutzte mutmaßlich eine günstige Gelegenheit, in welcher er den Verkaufswagen durch eine rückwärtige Tür betrat und dort eine offen liegende Geldtasche entwendete. Der hierbei entwendete Geldbetrag liegt im dreistelligen Eurobereich.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-9430 zu melden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
Polizeiinspektion Linz am Rhein

Am Konvikt 1
53545 Linz am Rhein
Tel.: 02644/943-0
Fax: 02644/943-100
E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

