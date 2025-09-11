Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel- Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen gegen 10 Tatverdächtige

Wedel (ots)

Am Mittwochmorgen (10.09.2025) vollstreckte die Kriminalinspektion Pinneberg unter der Leitung der Ermittlungsgruppe Jugend und der Staatsanwaltschaft Itzehoe mithilfe der Polizeireviere Wedel und Pinneberg 10 Durchsuchungsbeschlüsse.

Die Durchsuchungsbeschlüsse wurden aufgrund von Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des Raubes und der Geldwäsche auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe vom Amtsgericht Itzehoe erlassen. Diese Ermittlungsverfahren sind ein Ausfluss aus den 2 erfolgreichen Festnahmen vom 04.06.2025 in Wedel. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/6049853)

Die Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten insgesamt 11 Objekte in Wedel und Umgebung zeitgleich, wobei alle tatverdächtigen Personen angetroffen werden konnten. Die 10 Tatverdächtigen sind zwischen 16 und 23 Jahren alt, sind wohnhaft in Wedel und Pinneberg und besitzen die deutsche, die polnische oder die afghanische Staatsangehörigkeit.

Dabei konnten unter anderem über 15 000 EUR in bar, ein Rucksack mit verkaufsfertigen Betäubungsmitteln, ein Einhandmesser, Schlagringe, Schlagstöcke, Pfefferspray und Schreckschusswaffen beschlagnahmt werden.

Darüber hinaus hat die Stadt Wedel ein hochwertiges Fahrzeug eingeschleppt. Das Fahrzeug wurde ohne gültige Zulassung im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt.

4 Personen sind nach den Durchsuchungen zwecks Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Kriminalinspektion Pinneberg verbracht worden.

Im Anschluss an die Maßnahmen wurden alle Beteiligten entlassen.

