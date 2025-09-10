Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Haseldorf

Tornesch

Uetersen - Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen zum Schulbeginn durch

Haseldorf/Tornesch/Uetersen (ots)

Am Dienstag (09.09.2025) führte die Polizei anlässlich des neuen Schuljahrs Geschwindigkeitskontrollen an verschiedenen Orten im Kreis Pinneberg durch und stellte Verstöße fest.

Die gefahrene Geschwindigkeit entscheidet bei einem Unfall über die Schwere der Verletzungen und über die Höhe der Sachschäden - in Grenzfällen auch über Leben und Tod. Jede Geschwindigkeitsüberschreitung stellt im Straßenverkehr eine unnötige Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer dar. Insbesondere vor Schulen und Kindergärten sollte der Fuß vom Gas genommen werden. Bei Kindern ist immer mit plötzlichem, unbedachtem Verhalten zu rechnen. Die Kleinen können Entfernungen und Geschwindigkeiten oft noch nicht richtig einschätzen. Durch ihre geringe Körpergröße sind sie hinter parkenden Autos zudem schwer sichtbar. Autofahrende sollten daher bremsbereit sein!

Die Polizei Uetersen überprüfte mittels Lasermessgerät die Fahrgeschwindigkeit einmal in Tornesch und zweimal in Uetersen. In der Esinger Straße stellten die Beamten vor der Grundschule in Tornesch morgens innerhalb von zwei Stunden zwei Geschwindigkeitsverstöße fest.

Im Bereich Tornescher Weg/Esinger Weg in Uetersen mussten von 7:15 Uhr bis 08:45 Uhr und 11:30 Uhr bis 13:15 Uhr hingegen insgesamt 25 Geschwindigkeitsüberschreitungen protokolliert werden. Ein Sprinter-Fahrer fiel mittags besonders negativ auf, als er mit vorwerfbaren 64 km/h bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 30 km/h unterwegs war. Der Mann wird sich auf ein Regelbußgeld von 260 Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot einstellen müssen.

Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn überprüfte in Haseldorf an der Hauptstraße/L 261 vor der dortigen Grundschule den Verkehr. In einem Zeitraum von 10:20 Uhr bis 12:00 Uhr stellten die Beamten in der 30er-Zone insgesamt elf Geschwindigkeitsverstöße fest. Der negative Höchstwert lag hier bei einem Pkw Seat mit 52 km/h (vorwerfbar 49 km/h). Die Ordnungswidrigkeit ist mit einem Regelbußgeld von 180 Euro und einem Punkt belegt.

Darüber hinaus hielt ein Transporter-Fahrer unmittelbar an der Kontrollstelle in Haseldorf an, um ein Paket an einer dortigen Wohnanschrift abzugeben. Dem 34-jährigen Elmshorner, ein syrischer Staatsbürger, wurde in diesem Jahr die Fahrerlaubnis aufgrund eines Gerichtsurteils entzogen. Die Einsatzkräfte untersagten die Weiterfahrt und leiteten das entsprechende Strafverfahren ein.

Auch in den nächsten Tagen werden weitere Geschwindigkeitskontrollen folgen.

