POL-SE: Bad Bramstedt - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Bramstedt (ots)

Am Dienstagabend (09.09.2025) hat die Polizei den alkoholisierten Fahrer eines weißen Kastenwagens im Birkenweg aufgrund aufmerksamer Zeugenhinweise kontrolliert.

Der 49-jährige Deutsche geriet bereits gegen 19:00 Uhr auf der A7 in Fahrtrichtung Norden, Höhe Anschlussstelle Bad Bramstedt, durch seine unsichere Fahrweise und das Überfahren der Fahrbahnmarkierungen in den Fokus anderer Verkehrsteilnehmer.

Im Birkenweg in Bad Bramstedt kollidierte der Fahrzeugführer des Kastenwagens mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeugs und konnte in unmittelbarer Nähe von Einsatzkräften der Polizeistation Bad Bramstedt angetroffen werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen vorläufigen Wert von über 1,8 Promille.

Die Polizei ordnete eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmte den Führerschein des Mannes aus Mecklenburg-Vorpommern.

Er wird sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht verantworten müssen.

