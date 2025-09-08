PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Polizei sucht Zeugen: Gefährliche Körperverletzung nach Bar-Besuch

Kaltenkirchen (ots)

In der Nacht auf Samstag (06.09.2025) kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung mit mehreren Beteiligten nach einem Streit in einer Bar in der Schützenstraße.

Zeugenaussagen zufolge kam es gegen 02:30 Uhr unter zwei Gruppen von Barbesuchern zu einer Auseinandersetzung, welche letztendlich in einer Schlägerei vor der Lokalität auf der Straße mündete. Unter anderem erlitt ein Beteiligter Stichverletzungen im Oberkörper und musste im Krankenhaus behandelt werden, eine Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Weitere Personen wurden leicht verletzt und bedurften keiner weiteren ärztlichen Behandlung.

Vor Ort konnte die Polizei ein Messer als mögliches Tatmittel sicherstellen. Eine Fahndung im Nahbereich durch die eingesetzten Kräfte verlief ohne Erfolg.

Wer Hinweise zu den unbekannten Tätern oder dem Tatablauf geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 04551/884-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Christopher Tamm
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

