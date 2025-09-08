Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Computerspieler löst Polizeieinsatz aus

Pinneberg (ots)

Am späten Sonntagabend (07.09.2025) kam es in der Moltkestraße zu einem Polizeieinsatz, nachdem in einer Wohnung eine Person mit einer Schusswaffe vermutet wurde.

Um 23:18 Uhr ging bei der Polizeileitstelle eine Meldung über eine schreiende Person in einem Mehrfamilienhaus ein. Es wären unter anderem die Worte "Waffe runter" zu hören gewesen. Die sofort alarmierten Einsatzkräfte der Polizei Pinneberg gingen zunächst von einer möglichen Bedrohungslage aus und umstellten das Wohngebäude.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass sich in der Wohnung ein 25-jähriger Mann befand, der die angesprochenen Ausdrücke im Rahmen eines Computerspiels verwendet hatte. Nach einem Gespräch an der Wohnungstür bestätigte der junge Mann, dass keine lebensbedrohliche Situation vorlag.

Der Polizeieinsatz wurde daraufhin beendet.

