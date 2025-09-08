PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Täter scheitern mit Einbruchsversuch - Polizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

In der Zeit vom 05.09.2025 (Freitag, 21.00 Uhr) bis 06.09.2025 (Samstag, 00.15 Uhr) ist es in der Gottfried-Keller-Straße zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus gekommen.

In dem angegebenen Tatzeitraum versuchten unbekannte Täter gewaltsam in das Einfamilienhaus einzudringen, was durch einen Bewohner, der zur Feststellungszeit zurückkehrte, festgestellt wurde. Demnach haben unbekannte Täter an zwei unterschiedlichen Stellen versucht, sich Zutritt zu verschaffen. In beiden Fällen misslang der Versuch und der oder die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen zu diesem Fall werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Sachdienliche Angaben werden dort unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

