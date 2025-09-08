Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: A 23 -Schafstedt-Richtung Norden - Schwerer Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

A 23-Schafstedt (ots)

In der Nacht zu Montag (08.09.2025, 02.45 Uhr) ist es auf der BAB 23 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Gegen 02.45 Uhr befuhr ein 69-jähriger Verkehrsteilnehmer aus dem Kreis Dithmarschen die BAB 23 in Richtung Norden. Kurz nach dem Überqueren der Nord-Ostsee-Kanal-Brücke kam der Mann aus noch ungeklärter Ursache mit seinem roten Pkw-Mitsubishi-Spacestar nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte derart schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Autobahn musste im Bereich der Unfallstelle vorübergehend gesperrt werden. Die Sperrung der Südfahrbahn wurde gegen 04.40 Uhr, der Nordfahrbahn gegen 06.20 Uhr aufgehoben.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe wurde ein Sachverständiger mit der Unfallbegutachtung beauftragt.

Die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall werden beim Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn geführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich gerne unter der Rufnummer 04121-4092-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell