POL-SE: BAB 23 / Rellingen - Lkw-Fahrer legt auf Beschleunigungsstreifen eine Pause ein und ist nicht fahrtüchtig

Rellingen - Lkw-Fahrer legt auf Beschleunigungsstreifen eine Pause ein und ist nicht fahrtüchtig

Rellingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (04.09.2025) stellten Einsatzkräfte vom Autobahnrevier Elmshorn einen Lkw auf dem Beschleunigungsstreifen Auffahrt Halstenbek-Krupunder in Richtung Heide fest. Der Fahrer war alkoholisiert und stand unter dem Verdacht einer Drogenbeeinflussung.

Um 16:50 Uhr stellte eine Streifenwagenbesatzung den Sattelschlepper der Marke MAN fest. Der 32-jährige Fahrer, ein belarussischer Staatsangehöriger, gab als Grund seines Haltens an, eine Pause machen zu wollen. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich beim Mann der Verdacht einer Fahruntüchtigkeit.

Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 1,8 Promille. Zudem verlief ein Drogenvortest positiv auf THC.

Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und ordnete eine Blutprobenentnahme an. Zudem entfernte ein Abschleppdienst das Gespann von der Autobahn. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe ordnete die Einbehaltung einer Sicherheitsleistung von einem hohen dreistelligen Eurobetrag an.

Das Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

