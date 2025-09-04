Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: A 23/AS Pinneberg Nord Richtung Hamburg - Polizei beendet Trunkenheitsfahrt

Pinneberg (ots)

Am Mittwoch (03.09.2025) hat die Polizei auf der Autobahn A 23 zwischen den Anschlussstellen Lägerdorf und Pinneberg Nord eine Trunkenheitsfahrt beendet.

Gegen 14:15 Uhr erhielt die Polizei durch aufmerksame Zeugen Kenntnis über einen schwarzen VW Caddy, welcher auf der A 23 auf Höhe der Anschlussstelle Elmshorn in Richtung Hamburg in auffälliger Fahrweise unterwegs war. Der Fahrer des schwarzen PKW überfuhr mehrfach die Fahrbahnmarkierungen und verursachte wiederholt gefährliche Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern. Diese mussten teilweise bremsen und ihre Geschwindigkeit reduzieren.

Die eingesetzten Polizeikräfte konnten das Fahrzeug schließlich auf Höhe der Anschlussstelle Pinneberg Nord antreffen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab gegen 14:30 Uhr bei dem Fahrzeugführer einen vorläufigen Atemalkoholwert über 2,7 Promille. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutprobenentnahme an und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Der 59-jährige Schenefelder, ein deutscher Staatsbürger, muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Mögliche Zeugen oder Betroffene der Verkehrssituation auf der A 23 zwischen den Anschlussstellen Lägerdorf und Tornesch werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04121-409210 beim Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell