PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: A 23/AS Pinneberg Nord Richtung Hamburg - Polizei beendet Trunkenheitsfahrt

Pinneberg (ots)

Am Mittwoch (03.09.2025) hat die Polizei auf der Autobahn A 23 zwischen den Anschlussstellen Lägerdorf und Pinneberg Nord eine Trunkenheitsfahrt beendet.

Gegen 14:15 Uhr erhielt die Polizei durch aufmerksame Zeugen Kenntnis über einen schwarzen VW Caddy, welcher auf der A 23 auf Höhe der Anschlussstelle Elmshorn in Richtung Hamburg in auffälliger Fahrweise unterwegs war. Der Fahrer des schwarzen PKW überfuhr mehrfach die Fahrbahnmarkierungen und verursachte wiederholt gefährliche Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern. Diese mussten teilweise bremsen und ihre Geschwindigkeit reduzieren.

Die eingesetzten Polizeikräfte konnten das Fahrzeug schließlich auf Höhe der Anschlussstelle Pinneberg Nord antreffen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab gegen 14:30 Uhr bei dem Fahrzeugführer einen vorläufigen Atemalkoholwert über 2,7 Promille. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutprobenentnahme an und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Der 59-jährige Schenefelder, ein deutscher Staatsbürger, muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Mögliche Zeugen oder Betroffene der Verkehrssituation auf der A 23 zwischen den Anschlussstellen Lägerdorf und Tornesch werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04121-409210 beim Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Christopher Tamm
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 15:19

    POL-SE: Boostedt - Kriminalpolizei sucht Hinweise nach Diebstahl in Einfamilienhaus

    Boostedt (ots) - Am Dienstagmorgen (02.09.2025) ist es in der Latendorfer Straße zu einem Diebstahl in einem Einfamilienhaus gekommen. Die Geschädigte entdeckte die Täter, die anschließend über ein rückwärtig gelegenes Feld flüchteten. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei kehrte die Bewohnerin gegen 07:00 Uhr nach kurzer Abwesenheit zu ihrem Haus ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 12:32

    POL-SE: A23/Horst/Richtung Süden - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

    A23/Horst/Richtung Süden (ots) - Am Dienstag (02.09.2025) kam es auf der Autobahn A23 in Richtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Hohenfelde und Horst/Elmshorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr gegen 16:20 Uhr mit seinem grauen Skoda den rechten Fahrstreifen der A23 zwischen den Anschlussstellen Hohenfelde und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren