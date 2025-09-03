Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: A23/Horst/Richtung Süden - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

A23/Horst/Richtung Süden (ots)

Am Dienstag (02.09.2025) kam es auf der Autobahn A23 in Richtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Hohenfelde und Horst/Elmshorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr gegen 16:20 Uhr mit seinem grauen Skoda den rechten Fahrstreifen der A23 zwischen den Anschlussstellen Hohenfelde und Horst/Elmshorn in Richtung Süden. Der Fahrer des Skoda hat unvermittelt und ohne vorheriges Anzeigen auf den linken Fahrstreifen gewechselt.

Ein von hinten herannahender Fahrer eines Porsches konnte nur noch eine Vollbremsung einleiten, um einen Unfall zu verhindern. Durch die Vollbremsung verlor der Geschädigte die Kontrolle über seinen Sportwagen und drehte sich auf der Fahrbahn, wobei sein Fahrzeug zuerst mit der Mittelleitplanke kollidierte und anschließend an die Außenschutzplanke prallte. Schlussendlich kam der Porsche auf dem Standstreifen zum Stehen.

Der Fahrer des grauen Skoda fuhr weiter und entfernte sich unerkannt vom Unfallort.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang, dem in Rede stehenden grauen Skoda oder dem unbekannten Autofahrer geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Elmshorn unter der Rufnummer 04121-40920 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell