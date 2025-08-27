POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

56269 Dierdorf, K153 (ots) - Am Montagmorgen, gegen 09:30 Uhr fuhr eine Zeugin auf der K153 aus Richtung Dierdorf in Richtung Marienhausen. Vor ihr fuhren ein dunkler SUV und vor diesem ein roter VW Golf. Die Zeugin beobachtete, dass der dunkle SUV beim Überholvorgang augenscheinlich von dem roten VW Golf durch ein Ausscheren nach links bedrängt wurde. Der dunkle SUV musste in der Folge nach links ausweichen und ...

mehr