Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss
Wallmenroth (ots)
Am Dienstagnachmittaq wurde bei einer Verkehrsunfallaufnahme erheblicher Alkoholgeruch in der Atemluft des Verursachers festgestellt. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und eine entsprechende Strafanzeige vorgelegt.
