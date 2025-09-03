PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Zahlreiche Verstöße bei Geschwindigkeitskontrolle

Kaltenkirchen (ots)

Am 02.09.2025 (Dienstag) führte das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier (PABR) Bad Segeberg eine mobile Geschwindigkeitskontrolle in der Schmalfelder Straße durch. Hierbei wurden zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet.

Zwischen 15.00 und 17.00 Uhr kontrollierten 3 Beamte des PABR Bad Segeberg mittels eines Handlaser-Messgerätes den fließenden Verkehr. In dieser Zeit wurden 24 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. In dem Bereich, wo regulär 50 Km/h erlaubt sind, war die höchste gemessene Geschwindigkeit 78 Km/h. Neben den 24 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden noch ein Gurtverstoß und eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz festgestellt.

Das Ergebnis zeigt die Erforderlichkeit derartiger Kontrollen überaus deutlich und Verkehrsteilnehmer müssen mit weiteren Kontrollen an wechselnden Orten rechnen.

