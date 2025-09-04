Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung zwischen Verkehrsteilnehmern

Bad Bramstedt (ots)

Am 02.09.2025 (Dienstag) soll es gegen 20.15 Uhr in der Arnheimstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Pkw-Fahrer und einer Radfahrerin gekommen sein.

Nach vorliegender Strafanzeige befuhr die anzeigende Radfahrerin die Arnheimstraße. Ihr entgegen kam ein hellblauer Pkw mit Segeberger Kennzeichen. Der Fahrer des Pkw soll dann an einem auf seiner Fahrspur parkenden Pkw vorbeigefahren sein. Bei dieser Aktion soll der Mann komplett auf die Fahrspur der Radfahrerin gefahren sein, die dann derart weit ausweichen musste, dass sie in die neben dem Fahrstreifen befindliche Wasserablaufrinne fuhr und sich dadurch gefährdet fühlte.

Im Anschluss an diese Aktion soll es dann zu einem Streitgespräch zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern gekommen sein. Die Ermittler der Polizeistation Bad Bramstedt suchen nun Zeugen, die diesen Vorfall gegebenenfalls beobachtet haben. Wer sachdienliche Angaben zu diesem Vorfall machen kann, möge sich unter der Rufnummer 04192-3911-0 melden.

