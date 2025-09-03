Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Boostedt - Kriminalpolizei sucht Hinweise nach Diebstahl in Einfamilienhaus

Boostedt (ots)

Am Dienstagmorgen (02.09.2025) ist es in der Latendorfer Straße zu einem Diebstahl in einem Einfamilienhaus gekommen. Die Geschädigte entdeckte die Täter, die anschließend über ein rückwärtig gelegenes Feld flüchteten.

Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei kehrte die Bewohnerin gegen 07:00 Uhr nach kurzer Abwesenheit zu ihrem Haus zurück und stellte unberechtigte Personen auf ihrem Grundstück fest. Die Unbekannten flohen über ein Feld in ein nahegelegenes Waldstück in Richtung Kummerfelder Weg.

Im Haus stellte die Geschädigte mehrere durchsuchte Räume und entwendete Wertgegenstände wie Armbanduhren, Schmuckstücke sowie elektronische Geräte fest. Der Wert des Stehlgutes konnte bisher nicht genauer benannt werden. Die Diebe gelangten vermutlich zuvor durch die unverschlossene Haustür ins Objekt.

Nach Angaben der Anzeigenden handelte es sich um mehrere Täter, möglicherweise mindestens vier Personen, in einem eher jüngeren Alter von Jugendlichen oder Heranwachsenden. Eine weitere Beschreibung liegt derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg führt die Ermittlungen zu dieser Diebstahlstat und fragt nach Zeugen, die in Tatortnähe flüchtende Personen gesehen haben? Gibt es Hinweise auf ein Fahrzeug, das durch die Täter genutzt worden sein könnte?

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04551 884-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell